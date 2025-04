Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall in Dresden

Zwei Autos stoßen auf einer Kreuzung zusammen. Sechs Menschen werden verletzt, einer davon schwer.

Dresden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Washingtonstraße in Dresden sind sechs Menschen verletzt worden – einer von ihnen schwer. Zwei Autos waren am Freitagabend im Kreuzungsbereich an der Ausfahrt Elbepark zusammengestoßen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein 20-jähriger Fahrer erlitt schwere Verletzungen, fünf weitere Insassen beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt.