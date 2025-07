Sechs Verletzte nach Autounfall bei Görlitz

In Lawalde stoßen zwei Autos frontal zusammen. Sechs Menschen werden verletzt – darunter auch Kinder. Ein Fahrer steht unter Alkoholeinfluss.

Lawalde.

Bei einem Verkehrsunfall in Lawalde (Landkreis Görlitz) sind am späten Samstagnachmittag sechs Menschen leicht verletzt worden – darunter drei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, war ein 50-jähriger Autofahrer von Löbau in Richtung Lawalde unterwegs gewesen, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Nach dem Zusammenstoß mit einem Leitpfosten geriet der Wagen zurück auf die Fahrbahn und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.