Sechs Wohnungen nach Brand in Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Dürrröhrsdorf-Dittersbach.

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind sechs Wohnungen zunächst unbewohnbar. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Feuer am Sonntag im Keller des Wohnhauses in der Straße Am Quellenberg ausgebrochen. Laut der Feuerwehr in Dürrröhrsdorf-Dittersbach hatte der Brand zu einer starken Rauchentwicklung in einem der Treppenaufgänge geführt.