Seilbahnunglück in Liberec: Vier Personen beschuldigt

Liberec.

Zwei Jahre nach dem tödlichen Seilbahnunglück auf dem Jested im tschechischen Liberec geht die Polizei davon aus, dass gegen Betriebsvorschriften vorstoßen wurde. Vier Tatverdächtige und ein Unternehmen seien der fahrlässigen Gemeingefährdung beschuldigt worden, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Liberec (Reichenberg) am Montag mit. Dessen macht sich in Tschechien strafbar, wer eine Gefahr für Leib oder Leben einer größeren Zahl von Menschen herbeiführt.