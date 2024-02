Seit Kriegsbeginn in Ukraine: 653 mehr Fachkräfte an Schulen

9700 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine besuchen inzwischen eine sächsische Schule. Auch bei den Lehrkräften macht sich die Zuwanderung seit Kriegsbeginn bemerkbar.

Dresden.

Knapp zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind in Sachsen 653 zusätzliche Lehr- und Assistenzkräfte für ukrainische und weitere zugewanderte Schülerinnen und Schüler eingestellt worden. Davon seien bereits 121 Lehrkräfte fest angestellt, teilte das Sächsische Staatsministerium für Kultus am Montag mit. Bei 122 weiteren werde eine feste Übernahme in den Schuldienst vorbereitet. Demnach sind die meisten ukrainische Staatsangehörige.