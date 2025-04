SEK-Einsatz in Großenhain: Mann feuert Waffe ab

Ein Mann beleidigt seinen Nachbarn auf dem Balkon in Großenhain und zieht dann eine Waffe. Wenig später rückt das SEK an.

Großenhain.

Ein 46-Jähriger hat in Großenhain mit einer Schreckschusspistole in die Luft gefeuert. Der Mann stand auf seinem Balkon und beleidigte seinen Nachbarn, wie die Polizei Dresden mitteilte. Danach feuerte er mehrmals die Waffe in die Luft ab, wie es hieß. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Polizisten und SEK-Kräfte rückten demnach am Dienstagabend an und nahmen den Mann fest. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten eine Schreckschusspistole und Munition. Die Polizei ermittelt nun gegen den 46-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. (dpa)