Semperoper erinnert mit Aufführung an Gerd Uecker

Dresden.

Mit einer Aufführung der Wagner-Oper "Tristan und Isolde" erinnert die Semperoper an diesem Samstag an ihren früheren Intendanten Gerd Uecker. Er war am 17. Januar im Alter von 77 Jahren gestorben. Am Donnerstag würdigte Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) Ueckers Wirken in Dresden. "Gerd Uecker hat im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends die Semperoper maßgeblich geprägt. Er hat in seiner Intendanz die Traditionen des Hauses gepflegt und dennoch dem Neuen eine Bühne gegeben, wie zahlreiche Uraufführungen zeigen." Uecker war von 2003 bis 2010 Intendant in Dresden.