Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Semperoper-Intendantin Nora Schmidt will auch im zweiten Jahr ihrer Amtszeit mit spannungsgeladenen Inszenierungen überzeugen (Archivbild).
Semperoper-Intendantin Nora Schmidt will auch im zweiten Jahr ihrer Amtszeit mit spannungsgeladenen Inszenierungen überzeugen (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Semperoper-Intendantin Nora Schmid setzt bei den Besetzungen vor allem auf interessante Konstellationen (Archivbild).
Semperoper-Intendantin Nora Schmid setzt bei den Besetzungen vor allem auf interessante Konstellationen (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Semperoper-Intendantin Nora Schmidt will auch im zweiten Jahr ihrer Amtszeit mit spannungsgeladenen Inszenierungen überzeugen (Archivbild).
Semperoper-Intendantin Nora Schmidt will auch im zweiten Jahr ihrer Amtszeit mit spannungsgeladenen Inszenierungen überzeugen (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Semperoper-Intendantin Nora Schmid setzt bei den Besetzungen vor allem auf interessante Konstellationen (Archivbild).
Semperoper-Intendantin Nora Schmid setzt bei den Besetzungen vor allem auf interessante Konstellationen (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Semperoper setzt auf Teamgeist statt Star-Kult
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stars alleine zählen nicht, meint die Semperoper-Intendantin. Sie möchte Oper als Gesamtkunstwerk inszenieren und setzt lieber auf Teamgeist - und viel Kontakt zum Publikum.

Dresden.

Die Semperoper Dresden möchte auch in der zweiten Spielzeit unter Leitung von Nora Schmid mit spannungsgeladenen Inszenierungen punkten. Dabei stehe für sie die Oper als Gesamtkunstwerk im Mittelpunkt, sagte die Intendantin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe nicht darum, nur auf Stars zu setzen. "Wir haben auch Top-Stars auf der Bühne, wollen aber viel mehr ein großes Ganzes bieten, das Spannung erzeugt." 

"Die teuersten Besetzungen sind nicht automatisch die besten. Ich bin niemand, der Namen einkauft. Mir geht es immer darum, spannende Konstellationen zu schaffen", betonte die Intendantin. Davon lebe die Arbeit in einem Opernhaus. Manche Sängerinnen und Sänger wollen gern mit bestimmten Regisseuren arbeiten und kämen auch deshalb nach Dresden.

Semperoper will nicht nur mit leichter Kost Appetit machen

Schmid hatten in ihrer Premieren-Saison an der Sächsischen Staatsoper den Musikliebhabern nicht nur einfache Kost serviert. Denn Werke wie Arrigo Boitos "Mefistofele", "Die Liebe zu den drei Orangen" von Sergej Prokofjew, Maurice Ravels "Das Kind und der Zauberspuk" oder die Oper "Innocence" von Kaija Saariaho sind nicht sehr häufig auf der Bühne zu sehen. "Innocence" dreht sich um die Folgen eines Amoklaufes und entspricht dem Anspruch der Dresdner Intendantin, gesellschaftlich relevante Stoffe aufzugreifen.

"Unser Konzept ist aufgegangen, unser Publikum ist diesen Weg mitgegangen", betonte Schmid mit Blick auf eine extrem gute Auslastung von 94,2 Prozent. "Das Schöne an einem Repertoire-Haus wie der Semperoper ist, dass sich so etwas einbetten lässt in ein großes Ganzes, vielen Vertrautes." Das Publikum in Dresden sei sehr wach und neugierig, schaue genau hin.

Publikumsoffensive an der Semperoper erfolgreich

Schmid hatte eine Art Publikumsoffensive gestartet, um Künstler und Publikum möglichst häufig in Kontakt zu bringen. Schon zur ersten Vorstellung der Spielzeit - Wagners "Fliegenden Holländer" - lud sie nachher zum Verweilen im Foyer ein. Es gehe darum, mit dem Publikum "locker, zwanglos und wie selbstverständlich" ins Gespräch zu kommen, sagte sie damals. Ein Jahr später sieht sie sich bestätigt.

Dennoch könne man sich auf solchen Erfolgen nicht ausruhen, müsse immer wieder nachsteuern, sagte Schmid. Dass so viele international erfolgreiche Sängerinnen und Sänger der Semperoper die Treue halten, führt sie auch auf die Atmosphäre am Haus zurück. Stars der Opernwelt wie die schwedische Sopranistin Camilla Nylund und der Bass Georg Zeppenfeld gehörten früher zum festen Ensemble der Semperoper und singen hier trotz weltweiter Auftritte immer noch regelmäßig.

Intendantin will ein Klima des respektvollen Miteinanders 

"Das ist auch eine Frage des Klimas, des respektvollen Miteinanders. Und es ist eine Frage der Aufgaben, die einem übertragen werden, und der Konstellationen. Mit wem stehe ich wann auf der Bühne? Mit wem kann ich meine eigenen Vorstellungen am besten umsetzen", sagte Schmid. Mit der Sächsischen Staatskapelle habe man zudem eines der besten Orchester überhaupt, das immer auch "ein Ohr auf der Bühne" habe.

Nora Schmid empfindet Dresden nicht vordergründig als "Sprungbrett" für eine internationale Karriere. "Das ist keine schöne Bezeichnung und trifft es nicht." Ein Abschied aus dem Ensemble sei kein Absprung, viele blieben Dresden verbunden. "Dass man hier als junger Künstler Raum zur Entwicklung erhält, das strahlt in alle Welt aus. Christa Mayer hat mal gesagt, die Semperoper biete eine Akustik, wo eine Stimme gesund bleibt."

Auch Richard Wagner hätte KI genutzt

Nach Ansicht von Schmid wird Künstliche Intelligenz in Verwaltungsabläufe der Oper und in bestimmtem Maße auch in Inszenierungen Einklang finden, aber die Oper als Ganzes nie ersetzen können. "Natürlich hätte auch ein Richard Wagner KI genutzt. Ein neugieriger Mensch, der aus der Fülle schöpft, probiert das aus." Die Faszination eines Live-Erlebnisses lasse sich mit KI aber wohl nie abbilden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:07 Uhr
1 min.
Ringen: Gelenau/Markneukirchen II landet Kantersieg gegen Hannover
Auch Erik Wagner (rechts) trug einen Sieg zum Gesamterfolg der WKG bei.
Am vierten Kampftag der Regionalliga Mitteldeutschland der Ringer hat die Wettkampfgemeinschaft mit dem klaren 33:2-Erfolg einen Sprung auf Rang 4 gemacht.
Jörg Richter
27.08.2025
2 min.
KI-Forscherin erhält ersten Archimedes Science Award
Cordelia Schmid forscht zu Computer Vision, maschinellem Lernen und Robotik. (Archivbild)
Mit der neuen Auszeichnung würdigt Sachsen eine Informatikerin, die mit ihrer Arbeit zur KI-Bilderkennung Maßstäbe gesetzt hat.
02.09.2025
2 min.
Semperoper steigert Auslastung auf 94,2 Prozent
Die Semperoper hat in der vergangenen Spielzeit ihre Auslastung auf 94,2 Prozent erhöht.(Archivbild)
Die Semperoper gehört zu den Aushängeschildern Sachsens. Der hohe Publikumszuspruch gibt der Arbeit von Intendantin Nora Schmid in ihrer ersten Spielzeit recht.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:10 Uhr
2 min.
Aufatmen beim EHV Aue: Für den Rückraum kehrt ein alter Bekannter ins Erzgebirge zurück
Mihkel Löpp (r.) kehrt als Verstärkung für den Rückraum überraschend zum EHV Aue zurück. Mobil ist er dank des Leihwagens, den Michael Lenzendorf vom Autohaus Keller übergab.
Die Personalnot beim Handball-Drittligisten ist groß. Sechs Spieler fehlen aktuell, darunter wichtige Stammkräfte. Nun ist zumindest ein bisschen Entspannung in Sicht.
Anna Neef
Mehr Artikel