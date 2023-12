Semperopernball: Wolfgang Lippert moderiert Außenprogramm

Dresden.

Nach schweren Turbulenzen soll der Dresdner Semperopernball im nächsten Jahr einen Neustart hinlegen. Für den Open-Air-Teil des Programms am 23. Februar 2024 wurde Wolfgang Lippert (71) als Moderator engagiert, wie der Ballverein am Freitag mitteilte. In der Semperoper führen die Schauspieler Stephanie Stumph (39) und Tom Wlaschiha (50) durch das Programm. Im Hauptsaal werde die Sächsische Staatskapelle spielen. Die Veranstalter erwarten nach eigenen Angaben rund 2500 Gäste in der Semperoper. Das MDR Fernsehen werde den Ball übertragen.