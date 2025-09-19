Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zehn Jahre war sie verschwunden, nun hat die Polizei die gestohlene Uhr eines 81-Jährigen wiedergefunden. Bild: Polizei Oberhausen/dpa
Zehn Jahre war sie verschwunden, nun hat die Polizei die gestohlene Uhr eines 81-Jährigen wiedergefunden. Bild: Polizei Oberhausen/dpa
Sachsen
Senior erhält wertvolle Uhr nach zehn Jahren zurück
Manchmal hilft der berühmte Kommissar Zufall: Zehn Jahre nach einem Diebstahl in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei eine Armbanduhr wiedergefunden - in Sachsen. Der 81-jährige Besitzer ist glücklich.

Oberhausen/Dresden.

Zehn Jahre nach einem Einbruch in Oberhausen erhält ein 81-Jähriger eine für ihn besonders wertvolle Armbanduhr zurück. Das Schmuckstück sei rein zufällig bei einer Fahrzeugkontrolle in Dresden entdeckt worden, teilte die Polizei mit.

Kurz vor Weihnachten 2015 waren Unbekannte in die Erdgeschosswohnung des heute 81-Jährigen in Nordrhein-Westfalen eingedrungen. Unter anderem hatten die Täter damals die Uhr mitgehen lassen. Seitdem stand sie im System der Polizei als gestohlen.

Vor wenigen Tagen hätten Kräfte der Bundespolizei in Dresden nun routinemäßig einen Transporter gestoppt und kontrolliert. Dabei stießen sie auf typisches Einbruchswerkzeug - und schauten genauer nach. Schließlich entdeckten sie in dem Transporter zwei hochwertige Armbanduhren.

Eine Überprüfung habe eindeutig ergeben, dass eine von ihnen aus dem Einbruch vor zehn Jahren in Oberhausen stammt. Welchen Weg genau sie in all diesen Jahren genommen hat, sei noch unklar.

Der Senior aus Oberhausen werde die Uhr in den nächsten Tagen zurückerhalten. "Für den 81-Jährigen ist es nicht nur ein Gegenstand, sondern eine kleine Zeitreise in sein früheres Leben - und ein Zeichen dafür, dass manchmal Gerechtigkeit einen langen Atem hat", teilte die Polizei mit. (dpa)

