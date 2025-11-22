Senior stirbt bei Brand in Pflegeheim in Plauen

Noch ist unklar, wie es am Abend zu dem Feuer in einem Altenheim im Vogtland kommen konnte. Der Brand brach im Zimmer eines 81-Jährigen aus, er konnte nicht mehr gerettet werden. Gab es Verletzte?

Plauen. Bei einem Brand in einem Altenpflegeheim in Plauen im Vogtland ist am Abend ein 81 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie genau es zu dem Brand in seinem Zimmer kommen konnte, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Vier weitere Menschen wurden verletzt, sie erlitten Rauchgasvergiftungen. Es handele sich dabei um drei Männer im Alter von 24, 73 und 83 Jahren sowie eine 93-jährige Frau.

Die Feuerwehr sei gegen 17.20 Uhr alarmiert worden und habe den Brand schnell löschen können. Für den 81-Jährigen sei aber jede Hilfe zu spät gekommen. In dem betroffenen Hausteil seien insgesamt zwölf Bewohner evakuiert worden, sie hätten aber in einem anderen Flügel des Pflegeheims untergebracht werden können, sagte die Polizeisprecherin. Ein Kriseninterventionsteam habe die Arbeit aufgenommen. (dpa)