Seniorin auf Parkplatz in Plauen angefahren: Zeugen gesucht

Plauen.

Eine Seniorin ist in Plauen (Vogtlandkreis) auf dem Parkplatz eines Supermarktes von einem ausparkenden Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 84-Jährige kam nach dem Unfall, der sich bereits vergangenen Freitag in der Mittagszeit ereignete, zur stationären Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach stürzte die Frau, die mit ihrem Rollator unterwegs war, nach dem Zusammenstoß, der Autofahrer fuhr einfach davon. Eine Zeugin notierte das Kennzeichen des schwarzen Wagens. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. (dpa)