Seniorin läuft zu Fuß auf A4 und stürzt: schwer verletzt

Eine Seniorin ist bei Dresden auf einem Seitenstreifen der A4 zu Fuß unterwegs gewesen und hat sich dort bei einem Sturz schwer verletzt. Was die 82-Jährige in der Nacht zu Dienstag auf der Autobahn machte, werde ermittelt, teilte die Polizei mit. Demnach stürzte sie aus bislang unbekannten Gründen zwischen den Abfahrten Dresden-Hellerau und Dresden-Flughafen. Fußgänger dürfen sich dort eigentlich nicht aufhalten. Sie wurde in eine Klinik gebracht. (dpa)