Seniorin wird in Arnsdorf von Auto erfasst und stirbt

Eine abendliche Fahrt endet schlagartig: Ein Auto erfasst eine Fußgängerin - mit fatalen Folgen. Was bislang zu den Hintergründen bekannt ist.

Arnsdorf. Eine 88-Jährige ist in Arnsdorf (Landkreis Bautzen) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die Frau war am Dienstagabend im Ortsteil Fischbach unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen eines 57-Jährigen erfasste die Fußgängerin auf Höhe der Gaststätte Schwarzes Roß, als diese gerade über die Straße lief. Die Seniorin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später starb.

Die Beamten stellten den Angaben zufolge einen Atemalkoholwert von 0,32 Promille bei dem Autofahrer fest. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen. (dpa)