Ein Spielball der Frauen-Bundesliga. (Archiv)
Ein Spielball der Frauen-Bundesliga. (Archiv) Bild: Andreas Gora/dpa
Sachsen
SGS Essen trennt sich nach 0:8 von Trainer und Teamchef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Essenerinnen reagieren wenige Tage nach der Demontage gegen den VfL Wolfsburg. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga verändert sich vor der Partie in Leipzig.

Essen.

Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen hat sich von Trainer Thomas Gerstner und Teamchef Robert Augustin getrennt. Zu diesem Entschluss sei die Vereinsführung des Tabellenletzten nach ausführlicher Analyse der aktuellen Situation gekommen, wie es in einer Mitteilung hieß. Der Club hatte am Wochenende 0:8 gegen Tabellenführer VfL Wolfsburg verloren. 

Co-Trainerin Jessica Wissmann leitet laut Mitteilung bis auf weiteres die Trainingseinheiten des Teams und wird die Essenerinnen auch am Freitag (18.30 Uhr/DAZN und MagentaSport) bei RB Leipzig betreuen. 

Sowohl Gerstner als auch Augustin hatten ihre Arbeit in den jeweiligen Positionen zum Saisonbeginn aufgenommen. (dpa)

