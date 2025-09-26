Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach umfangreicher Sanierung öffnet das Terrarium im Leipziger Zoo wieder für Gäste.
Nach umfangreicher Sanierung öffnet das Terrarium im Leipziger Zoo wieder für Gäste. Bild: Jennifer Brückner/dpa
Frisch geschlüpfte Komodowarane locken ins sanierte Terrarium des Leipziger Zoos.
Frisch geschlüpfte Komodowarane locken ins sanierte Terrarium des Leipziger Zoos. Bild: Jennifer Brückner/dpa
Nach umfangreicher Sanierung öffnet das Terrarium im Leipziger Zoo wieder für Gäste.
Nach umfangreicher Sanierung öffnet das Terrarium im Leipziger Zoo wieder für Gäste. Bild: Jennifer Brückner/dpa
Frisch geschlüpfte Komodowarane locken ins sanierte Terrarium des Leipziger Zoos.
Frisch geschlüpfte Komodowarane locken ins sanierte Terrarium des Leipziger Zoos. Bild: Jennifer Brückner/dpa
Sachsen
Sieben junge Komodowarane locken ins sanierte Zoo-Terrarium
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von jungen Komodowaranen bis zu seltenen Leguanen: Was Besucher im frisch sanierten Terrarium des Leipziger Zoos entdecken können.

Leipzig.

Nach einer umfangreichen Sanierung können Besucher von Samstag an wieder exotische Tiere im Terrarium des Leipziger Zoos bestaunen. Zu entdecken sind Jamaika-Leguane, Alligatoren, Giftschlangen, Strahlenschildkröten und Molche, wie der Zoo mitteilte. Eine besondere Attraktion seien die erst im August geschlüpften sieben Komodowarane.

Hinter der historischen Fassade des 1913 erbauten Gebäudes gibt es einen Rundgang zum Aquarium. So werden die Besucherinnen und Besucher durch die Evolution und den Weg des Lebens vom Wasser ans Land geführt, wie der Zoo mitteilte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:08 Uhr
2 min.
Terrarium eröffnet neu – Seltene Echsen schlüpfen in Leipzig
Im neu eröffneten Terrarium im Leipziger Zoo gibt es auch jüngst geschlüpfte Komodowarane zu sehen. (Handout)
Nach der Sanierung öffnet das Terrarium im Zoo Leipzig. Neben Schlangen und Alligatoren sind dann auch sieben frisch geschlüpfte Exemplare einer bedrohten Art zu sehen.
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
13:30 Uhr
2 min.
Leipziger Giraffennachwuchs heißt Moya
Den Zoo erreichten über 1.600 Namensvorschläge für den Giraffennachwuchs. (Archivbild)
Hunderte Namensvorschläge erreichten den Zoo Leipzig. Einer setzte sich bei der Abstimmung deutliche durch.
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
Mehr Artikel