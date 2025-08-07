Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Mindestens 236 Menschen sind in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres ertrunken. (Symbolbild)
Sachsen
Sieben Menschen 2025 in Sachsen ertrunken
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ehrenamtliche Rettungsschwimmer passen an vielen Badestellen im Land auf. Sie können tödliche Unfälle aber nicht immer verhindern.

Bad Nenndorf/Lübeck.

In den ersten sieben Monaten des Jahres sind in Sachsen sieben Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren vier der Verunglückten zwischen 61 und 70 Jahre alt. Die meisten kamen demnach im Monat März ums Leben.

Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres hatte die DLRG in Sachsen acht Todesfälle durch Ertrinken registriert. Die Zahl der Badetoten war bis zum Jahresende auf 16 angestiegen. Bundesweit verunglückten laut der DLRG in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres 236 Personen, davon waren 84 Prozent Männer. Jeder vierte Ertrunkene sei älter als 70 gewesen, hieß es. (dpa)

06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
06.07.2025
4 min.
Seepferdchen-Urkunde statt Hundepaddeln: Warum Schwimmkurse in den Sommerferien wichtig, aber in Westsachsen selten sind
Zur Eingewöhnung dürfen beim Schwimmkurs die Eltern noch helfen: Monique Martin (Mitte) mit ihrer Tochter Pauline und Helene Hochstein im Waldbad Langenbach.
Kai König und der SV Hartenstein machen mit dem Sommerferienkurs in Langenbach ein gefragtes Angebot: Kinder lernen schwimmen, Eltern sind dankbar.
Holger Weiß
07.08.2025
2 min.
DLRG zählt bisher etwas weniger Badetote als 2024
Die DLRG zählt bisher etwas weniger Badetote als in den ersten sieben Monaten 2024.
Ehrenamtliche Helfer der DLRG passen an vielen Badestellen in Deutschland auf. Sie können tödliche Unfälle aber nicht immer verhindern. Eine Gewässerart ist besonders gefährlich.
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
Mehr Artikel