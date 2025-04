Sieben Menschen bei Unfall in Richtung Kamenz verletzt

Ein Auto gerät bei Elstra in den Gegenverkehr – es kommt zur Kollision mit zwei weiteren Fahrzeugen. Sieben Menschen werden verletzt.

Elstra.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 94 zwischen Gödlau und Kriepitz (Landkreis Bautzen) sind am Donnerstagnachmittag sieben Menschen verletzt worden – fünf davon schwer. Nach Angaben der Polizei geriet ein 48 Jahre alter Fahrer in einer leichten Rechtskurve in Richtung Kamenz aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr.