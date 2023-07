Siegbert Droese: Platz elf der AfD-Liste für die Europawahl

Magdeburg/Leipzig.

Der Ex-Bundestagsabgeordnete Siegbert Droese (AfD) will ins Europaparlament einziehen. Bei der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg wählten die Delegierten den Mann aus Leipzig am Sonntag mit 79,2 Prozent Zustimmung auf Listenplatz elf. Er hatte keinen Gegenkandidaten.