Silvesterrakete setzt Unterholz in Schwarzenberg in Brand

Schwarzenberg.

Eine vorzeitig abgefeuerte Silvesterrakete hat in Schwarzenberg im Erzgebirge das Unterholz eines Wäldchens in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Rakete in der Nacht zum Freitag aus einem Mehrfamilienhaus heraus gezündet worden. Reste davon fielen in ein Waldstück. Dort habe sich ein Feuer von etwa 25 Quadratmetern Größe entwickelt. Die freiwilligen Feuerwehren mehrerer Ortschaften rückten an, um die Flammen zu bekämpfen. (dpa)