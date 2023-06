Sinfoniker setzen "Himmelskonzerte" in Griechenland fort

Dresden/Eleusis.

Die Dresdner Sinfoniker setzen die Reihe ihrer "Himmelskonzerte" in der kommenden Woche in Griechenland fort. Wie das Ensemble am Freitag in Dresden mitteilte, hat die seit der Antike bekannte Stadt Elefsina (Eleusis) - in diesem Jahr Europäische Kulturhauptstadt - die Dresdner für eine Variation ihres Projektes eingeladen. "Mit Trompeten, Tuben, Hörnern und Alphörnern bringen wir nicht nur die bedeutungsvolle antike Ausgrabungsstätte im Zentrum von Elefsina zum Erklingen, sondern auch den alten Schiffsfriedhof Vlycha, der westlich der Innenstadt an der Küste liegt", hieß es. Die beiden Konzerte sind am 28. Juni geplant.