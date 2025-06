Sinkende Getreidepreise lassen Bauern verzweifeln

Trockenheit und Wassermangel: Keine Branche ist so vom Wetter abhängig wie die Landwirtschaft. Das trockene Wetter war zwar für die Aussaat in Sachsen gut, allerdings fehlt den Bauern Regen.

Belgern.

Sinkende Getreidepreise machen den Landwirten in Sachsen zu schaffen. "Der reine Marktfruchtbau ist aktuell betriebswirtschaftlich ein Verlustgeschäft", sagte Torsten Krawczyk, Präsident des sächsischen Landesbauernverbandes, zum Ernteauftakt auf dem Landgut Staritz in Belgern (Landkreis Nordsachsen). Seit Frühjahr würden die Getreidepreise nur noch den "Weg gen Süden" kennen - also nach unten.