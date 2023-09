Sirenen und Handys schrillen zum bundesweiten Warntag

Dresden.

Zum bundesweiten Warntag am 14. September schrillen auch in Sachsen Handys und Sirenen. Um 11 Uhr werde die Bevölkerung über verschiedene Kanäle gewarnt, teilte das Innenministerium am Freitag mit. "In Zeiten voller Risiken ist es entscheidend, die breite Bevölkerung bei Gefahren schnellstmöglich zu erreichen", so Innenminister Armin Schuster (CDU). Neben den 3200 Sirenen wird auch über Lautsprecherfahrzeuge, Infotafeln, Warn-Apps und den Handy-Warnkanal Cell Broadcast probeweise alarmiert. Damit sollen die Bürgerinnen und Bürger für den richtigen Umgang mit Warnmitteln fit gemacht werden. "Denn wer die Funktionsweise der Warnsysteme kennt, kann bei einem Hochwasser oder Waldbränden sicher und zügig reagieren", so Schuster.