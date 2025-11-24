Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Wintersportgebiete starten in die Saison.
Die Wintersportgebiete starten in die Saison. Bild: Mike Müller/dpa
Die Wintersportgebiete starten in die Saison.
Die Wintersportgebiete starten in die Saison. Bild: Mike Müller/dpa
Sachsen
"So früh wie nie" – Saisonauftakt in Sachsens Skigebieten
Frost, Schneekanonen und etwas Naturschnee haben in Sachsen zeitig für gute Skibedingungen gesorgt. Welche Wintersportgebiete jetzt schon öffnen.

Eibenstock.

Der Frost der vergangenen Tage ermöglicht Sachsens Wintersportgebieten einen ungewöhnlichen frühen Saisonauftakt. "So früh wie nie und mit so viel Schnee wie nie" öffne ab Montagnachmittag die Skiarena in Eibenstock, teilte Sprecherin Anja Uhlmann mit. In Altenberg im Osterzgebirge sollen die Skilifte ab Mittwoch laufen.

Die Betreiber hatten die frostigen Tage seit vorigem Donnerstag genutzt, um die Schneekanonen anzuwerfen und die Pisten zu präparieren. Dazu kam etwas natürlicher Schneefall. 

In Sachsens größtem Skigebiet in Oberwiesenthal ist dagegen noch Geduld gefragt. Zwar wurde auch dort schon beschneit. Voraussichtlich bleibe es aber beim geplanten Opening am 13. Dezember, teilte die Liftgesellschaft mit. Auf der anderen Seite der Grenze im tschechischen Skigebiet Klinovec soll die Wintersaison bereits am Freitag (28. November) beginnen. (dpa)

