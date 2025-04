So wird das Wetter in Sachsen zu Ostern

Die Osterfeiertage rücken näher. Noch ist nicht ganz klar, wie das Wetter werden wird. Es zeichnet sich aber für den Freistaat ein Trend ab - und in der Nacht zu Karfreitag könnte es auch in Sachsen „Blut“ regnen.

Chemnitz. Der März war einer der trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Böden in Sachsen sind vielerorts ausgedörrt, die Natur wäre dankbar für etwas Regen - und tatsächlich: Jetzt zeichnet sich nach den fast schon sommerlichen Frühlingstagen auch im Freistaat ein Wetterwechsel ab. Fällt nun aber ausgerechnet Ostern ins Wasser?

Temperaturen sinken in Sachsen

Klar ist: Spätestens an Karfreitag werden die Temperaturen auch in Sachsen fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet dann nur noch mit maximal 16 Grad. „Es wird einen kleinen Wetterumschwung geben“, sagt DWD-Wetter-Experte Robert Noth auf Anfrage der „Freien Presse“. „Es war bisher aber ohnehin zu warm für einen April.“ Noth geht davon aus, dass es Karfreitag im Freistaat stark bewölkt sein wird. „Es wird meist trocken sein, mit Schauern muss aber gerechnet werden“, sagt er.

Seltenes Phänomen: Fällt Karfreitag Blutregen im Freistaat?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag könnte es dann in Sachsen zu einem anderen besonderen Wetter-Phänomen kommen, weil Gewitter über Nordafrika Tausende Tonnen Wüstenstaub aufgewirbelt haben. Dieser Saharastaub zieht nun als Wolke über Europa und könnte auf ihrem Weg über Österreich und Tschechien Ende der Woche auch Sachsen erreichen. „Wenn es in der Nacht zu Freitag im Freistaat regnen sollte, könnte dieser rote Wolken-Staub dann auch im Freistaat als Blutregen niedergehen“, sagt Wetter-Experte Noth.

Ostersamstag klart es nachmittags auf

Ostern steht Sachsen den Prognosen zufolge unter Tiefdruckeinfluss. Das heißt, überwiegend werden Wolken die Sonne verdunkeln. Am Samstag werden maximal 17 bis 18 Grad für den Freistaat erwartet, „In der zweiten Tageshälfte wird es aber vermehrt Aufhellungen geben“, sagt Noth. „Da wird es wahrscheinlich keinen Regen geben.“

Nachts wird es frisch

In der Nacht zu Sonntag wird es in Sachsen den DWD-Prognosen zufolge schon wieder ziemlich kühl. „Frost ist aber nicht zu erwarten“, sagt Noth. „Fünf bis acht Grad könnten es werden.“

Für Ostersonntag und die folgenden Tage will sich der DWD noch nicht abschließend festlegen. „Es gibt noch einige Unsicherheiten“, sagt Noth. So könnte sich über Süddeutschland etwa ein neues Tief bilden - mit Folgen für das Wetter in ganz Deutschland. „Wahrscheinlich aber wird es in Sachen heiter bis wolkig mit möglicherweise kurzen Schauern, aber überwiegend trocken werden bei Höchsttemperaturen von 21 bis 22 Grad am Nachmittag.“

Am Ostermontag erwartet der DWD erneut ein Mix aus Sonne und Wolken über Sachen bei maximal 20 Grad. Mit Starkregen, wie er in den nächsten Tagen über Westdeutschland niedergehen soll, rechnet Noth im Osten der Republik nicht. „Davon bleiben wir hier in Sachsen verschont, obwohl hier jeder Regen gerade gut wäre.“

Das sind die besten Tage für einen Osterspaziergang

Wer in Sachsen einen Osterspaziergang oder einen Ausflug machen will, dem rät Noth zum Samstagnachmittag oder zum Sonntag. „Vom Regenradar und eventuellen Schauern sollte sich aber niemand abhalten lassen“, sagt der DWD-Wetter-Experte. „Bewegung draußen ist immer gut - einfach einen Regenschirm mitnehmen.“ (juerg)