Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Etwa jeder dritte Haushalt in Sachsen lebt in den eigenen vier Wänden. (Symbolbild)
Etwa jeder dritte Haushalt in Sachsen lebt in den eigenen vier Wänden. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Etwa jeder dritte Haushalt in Sachsen lebt in den eigenen vier Wänden. (Symbolbild)
Etwa jeder dritte Haushalt in Sachsen lebt in den eigenen vier Wänden. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
So wohnen die Menschen in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mieten oder Kaufen? Das kommt in Sachsen auch auf den Wohnort an. Das wissen Statistiker über die Wohnverhältnisse im Freistaat.

Kamenz.

Etwa jeder dritte sächsische Haushalt wohnt in den eigenen vier Wänden. Die sogenannte Wohneigentumsquote lag zum Zensus im Jahr 2022 bei 34,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte. Dabei kommt es aber auf die Größe der Gemeinde an. So wohnen die Menschen im Freistaat:

Miete in der Stadt, Eigentum auf dem Land

Am seltensten leben die Menschen in Leipzig im Eigentum - hier liegt die Quote bei nur 13,3 Prozent. In der Gemeinde Trossin im Landkreis Nordsachsen haben hingegen 88,4 Prozent der Haushalte Wohneigentum. Laut Statistikern liegen in vielen ländlichen Regionen die Wohneigentumsquoten bei über zwei Drittel, in größeren Gemeinden über 10.000 Menschen aber unter der Hälfte. 

So sieht die durchschnittliche Wohnung aus

Wer im Eigentum lebt, hat im Schnitt 109 Quadratmeter Wohnfläche verteilt auf fünf Zimmer. Bei Paaren mit Kindern sind es rund 130 Quadratmeter und fünf bis sechs Zimmer. 

Der Zusammenhang von Lebenssituation und Eigentum

Paare mit Kindern wohnen den Angaben zufolge auch häufiger im Eigentum als Paare ohne Kinder. Sie wohnen auch überwiegend im Eigentum statt zur Miete. Bei Paaren ohne Kindern ist die Verteilung ausgeglichen. Alleinerziehende leben hingegen überwiegend zur Miete. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
05.11.2025
2 min.
Wohnkosten teilen: Wann Miete des Partners zu versteuern ist
Er überweist Miete an sie. Muss sie diese Einnahmen gegenüber dem Finanzamt erklären?
Wer sich als Paar die gemeinsame Miete teilt, braucht das Finanzamt in der Regel nicht zu fürchten. Ist aber einer Eigentümer, während sich der andere an den Unkosten beteiligt, kann Steuer anfallen.
27.10.2025
1 min.
Mehr sächsische Kinder und Jugendliche in Obhut genommen
In Sachsen wurden mehr Kinder und Jugendliche in Obhut genommen. (Symbolbild)
Die Zahl der in Sachsen in Obhut genommenen Kinder und Jugendlichen ist gestiegen. Besonders betroffen sind 16- bis 18-Jährige. Was hinter den Maßnahmen steckt.
13:33 Uhr
4 min.
Schumacher-Erpressung: "Eine absolute Sauerei"
Der Richter macht den Angeklagten keine großen Hoffnungen.
Über die gescheiterte Erpressung der Familie von Michael Schumacher wird am Wuppertaler Landgericht neu verhandelt. Einer der drei Schuldsprüche wird dabei direkt rechtskräftig.
Frank Christiansen, dpa
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13:34 Uhr
4 min.
Warum die Autobatterie im Winter schlapp macht - was tun?
Was ist denn nur los mit Dir? Springt der Wagen nicht an, liegt es oft an einer schlappen Starterbatterie.
Kurzstrecken, Kälte und Komfortfunktionen setzen der Autobatterie zu. Wie Sie Warnzeichen erkennen und was beim Nachladen wichtig ist.
Mehr Artikel