Solaranlage für das Dach des Neuen Rathauses geplant

Dresden.

Auf dem Dach des Rathauses in Dresden soll eine Solaranlage errichtet werden. Die Landeshauptstadt wolle bei der Energiewende mit gutem Beispiel vorangehen, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch in Dresden mit. Demnach steht das mehr als 100 Jahre alte Gebäude unter Denkmalschutz. Nun soll ein denkmalpflegerisch abgestimmter und genehmigungsfähiger Entwurf in die städtischen Gremien eingehen.