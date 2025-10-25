Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
13.200 Kollektoren auf 65.208 Quadratmetern Fläche sollen für klimaneutrale Fernwärme in Leipzig sorgen.
13.200 Kollektoren auf 65.208 Quadratmetern Fläche sollen für klimaneutrale Fernwärme in Leipzig sorgen. Bild: Jan Woitas/dpa
13.200 Kollektoren auf 65.208 Quadratmetern Fläche sollen für klimaneutrale Fernwärme in Leipzig sorgen.
13.200 Kollektoren auf 65.208 Quadratmetern Fläche sollen für klimaneutrale Fernwärme in Leipzig sorgen. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Solarthermieanlage geht nächstes Jahr in Leipzig ans Netz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Deutschlands größte Solarthermieanlage in Leipzig ist fast fertig. Bald werden Rohre verlegt, um sie an die Fernwärme anzuschließen. Was wird die Anlage ab 2026 bringen?

Leipzig.

Der Aufbau von Deutschlands bislang größter Solarthermieanlage in Leipzig biegt langsam auf die Zielgeraden ein. Ab November sollen die Rohre verlegt werden, mit denen die Anlage an das Fernwärmenetz angeschlossen wird, sagte der Projektleiter Erik Jelinek. Nach einem Probebetrieb im nächsten Frühjahr soll die Anlage dann ab Mai 2026 Fernwärme für Leipzig liefern. 

Das Vorhaben der Leipziger Stadtwerke kostet 40 Millionen Euro. Zwei Prozent des jährlichen Fernwärmebedarfs in der Messestadt sollen die Anlage decken. Sie ist ein Baustein für die Dekarbonisierung der Fernwärme, die bislang überwiegend aus Gas und auch noch Kohle erzeugt wird. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
23.10.2025
3 min.
Stadtwerke: Gaskunden bei Rückbaukosten für Netze entlasten
Der Stadtwerke-Verband VKU fordert klare Regeln für den Ausstieg aus der Gasversorgung (Archivbild)
Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral werden. Was passiert mit den bestehenden Gasnetzen, welche Folgen hat das für Kunden? Der Stadtwerke-Verband VKU warnt vor unübersichtlichen Regeln.
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
20.10.2025
1 min.
Rohrsystem für Fernwärmetrasse aus Leuna kommt aus Thüringen
Die Rohrsysteme werden von einer Firma aus Sondershausen geliefert. (Archivbild)
Abwärme aus Leuna soll künftig rund 100.000 Leipziger Haushalte mit Wärme versorgen. Die Rohre dafür werden in Sondershausen gefertigt und montagefertig geliefert.
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
Mehr Artikel