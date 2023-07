Solarunternehmen Meyer Burger bekommt 200 Millionen für 3,5-Gigawatt-Projekt

Hohenstein-Ernstthal.

Das Solarunternehmen Meyer Burger soll mehr als 200 Millionen Euro Förderung von der Europäischen Union für den Aufbau von zusätzlichen 3,5 Gigawatt Produktionskapazität für Solarzellen und Solarmodule erhalten. Von dem Fördergeld könnten unter anderem der Standort in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) und voraussichtlich ein weiterer Standort in Spanien profitieren, wie das Unternehmen am Freitag in Hohenstein-Ernstthal auf Anfrage mitteilte. Zudem sei Meyer Burger derzeit auf der Suche nach einem weiteren Standort in Deutschland.