Solidaritätskonzert für Menschen in Israel und Gaza

Dresden.

Mit einem Solidaritätskonzert wollen Musiker in Dresden Spenden für die Menschen in Israel und Gaza sammeln. Dazu laden die Jüdische Woche Dresden, die Musikgruppe Banda Comunale und das Deutschen Hygiene-Museum am 26. November ein. Im Mittelpunkt des Konzerts "Mensch zuerst" stehe das Mitgefühl mit den Menschen in der Konfliktregion, hieß es am Sonnabend in einer Mitteilung.