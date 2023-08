Sommer in Sachsen zurück: Allerdings wechselhaft

Leipzig. Nach den eher kühlen und regnerischen Vorwochen ist der Sommer nach Sachsen zurückgekehrt. Allerdings behalte das Wetter in den nächsten Tagen einen "leicht wechselhaften Charakter", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. Die Höchsttemperaturen kratzten tagsüber an der 30-Grad-Marke. Immer wieder zögen aber auch Schauer und teils kräftige Gewitter auf.

Schon der Samstag zeigte sich unstet. Während es in Ostsachsen zunächst trocken und warm blieb, erreichten den Westen des Freistaates erste Regengüsse und Gewitter. In Dresden wurden laut DWD bei Sonnenschein 30 Grad gemessen, in Leipzig blieben die Werte bei wolkenverhangenem Himmel deutlich darunter. Für Sonntag sagte der DWD trockenes Wetter voraus, danach müsse wieder mit mehr Niedersschlag gerechnet werden. (dpa)