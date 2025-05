Sommerlicher Mai-Beginn - Abkühlung in Sicht

Der Mai hat in Sachsen sommerlich begonnen. In den nächsten Tagen bringt eine Gewitterfront allerdings sinkende Temperaturen.

Leipzig.

Nach dem sommerlichen Beginn des Monats Mai steht am Wochenende in Sachsen eine Abkühlung bevor. Am Freitag nähert sich von Norden her ein Tiefausläufer, der zunächst Gewitterluft und dann viele Wolken bringt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagte. In der nächsten Woche sollen sich die Temperaturen deutlich unter der 20-Grad-Marke bewegen.