Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sachsen erlebt ein ruhiges, teils trübes Herbstwochenende mit milden Temperaturen und lokal kräftigem Wind.
Sachsen erlebt ein ruhiges, teils trübes Herbstwochenende mit milden Temperaturen und lokal kräftigem Wind. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen erlebt ein ruhiges, teils trübes Herbstwochenende mit milden Temperaturen und lokal kräftigem Wind.
Sachsen erlebt ein ruhiges, teils trübes Herbstwochenende mit milden Temperaturen und lokal kräftigem Wind. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Sonne, Nebel und Wind – Herbstwetter in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Wochenende in Sachsen startet mit ruhigem Herbstwetter: Sonne im Westen, Nebel im Bergland und teils kräftiger Böhmwind im Osten.

Dresden.

Nach einem ruhigen Start in den Tag zeigt sich das Wetter in Sachsen heute überwiegend freundlich und trocken. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) scheint vielerorts die Sonne, nur im Vogtland und in den Kammlagen des Erzgebirges hält sich teilweise ganztägig Nebel. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 14 Grad, im Bergland auf 5 bis 10 Grad. In Ostsachsen weht teils kräftiger Böhmischer Wind mit Böen bis 55 km/h, in höheren Lagen sind auch Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Samstag klart es zunächst gebietsweise auf, bevor sich vor allem in Westsachsen und an der Neiße erneut Nebel und Hochnebel ausbreiten. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 2 Grad, bei längerem Aufklaren kann es leichten Frost bis -2 Grad geben. Der Wind lässt nach.

Am Samstag dominiert vielerorts Nebel oder Hochnebel, nur in Ostsachsen setzt sich den Wetterexperten zufolge die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen 9 bis 13 Grad, bei zähem Nebel bleibt es deutlich kühler.

Auch der Sonntag präsentiert sich grau und neblig-trüb, gebietsweise fällt etwas Regen oder Sprühregen. Zum Wochenbeginn bleibt es beim typischen Novemberwetter mit vielen Wolken, Nebel und milden 6 bis 10 Grad. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.10.2025
1 min.
Heftiger Wind und Sturmböen in Sachsen
In Sachsen werden für das Wochenende weiterhin stürmische Böen erwartet. (Archivbild)
In Sachsen wird das Wochenende ungemütlich: Es bleibt windig, teilweise sind sogar stürmische Böen zu erwarten.
12:08 Uhr
4 min.
Sächsischer Dialekt: Der Spott lässt langsam nach
Die Kampagne "So geht sächsisch" möchte über den sächsischen Dialekt aufklären und dessen Image verbessern. (Archivbild)
Die Sachsen haben es mit ihrem Dialekt nicht gerade einfach. Oft werden sie deshalb verspottet. Doch nun will man aus der Not eine Tugend machen. Auch die Jugend parliert wieder öfter auf Sächsisch.
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
07:48 Uhr
2 min.
Mildes Herbstwetter und viel Sonne in Mitteldeutschland
Tagsüber rechnet der DWD mit milden Temperaturen in Mitteldeutschland. (Symbolbild)
In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt sich weiterhin häufig die Sonne. Nur nachts wird es deutlich kühler.
12:08 Uhr
4 min.
Jubiläum für internationales Pantomime-Festival in Dresden
Künster aus sechs Ländern gestalten den Jubiläumsjahrgang beim 40. Internationalen PantomimeTheaterFestival Dresden vom 12. bis 16. November (Archivbild).
Geschichten erzählen ohne Worte, das ist die hohe Kunst der Pantomime. Wer sich auf sie einlässt, entdeckt einen verblüffenden Reichtum an Spielarten.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel