In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt könnte es in der nächsten Woche Bodenfrost geben. (Symbolbild)
In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt könnte es in der nächsten Woche Bodenfrost geben. (Symbolbild) Bild: Candy Welz/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Sonne und Wolken im Osten – Bodenfrost zum Wochenbeginn
Nach sonnigen Tagen mit milden Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Bodenfrost in der nächsten Woche.

Leipzig.

Es bleibt trocken und mild in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) teilte mit, dass am Sonntag in allen drei Bundesländern ein Wechsel von Sonne und Wolken zu erwarten sei. Die Temperaturen könnten in Teilen von Sachsen-Anhalt die 20 Grad-Marke übersteigen - in Thüringen und Sachsen werden zwischen 17 und 19 Grad erwartet.

Zum Start in die neue Woche bleibt die Wetterlage ähnlich, wobei die Temperaturen leicht nach unten gehen, so der DWD. Mit Niederschlag sei nicht zu rechnen, dafür aber mit Frost - stellenweise könne dieser in Bodennähe in der Nacht zum Dienstag auftreten, vermehrt dann in der Nacht zum Mittwoch, wie der DWD-Sprecher weiter mitteilte. Auch Nebelfelder seien frühmorgens vor allem in Tälern und Senken zu erwarten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
