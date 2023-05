Sonne, Wolken und Regen in Sachsen erwartet

Sonne und Wolken wechseln sich in Sachsen in den nächsten Tagen ab. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, lockern sich die dichten Wolkenfelder im Laufe des Vormittags auf und die Sonne blickt durch. Über den Tagesverlauf bleibt es trocken - bei Höchstwerten zwischen 12 und 14 Grad. Nachts wird ein wolkenloser Himmel erwartet, zu Regen kommt es nicht. Lokal tritt leichter Frost auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen minus 1 und 4 Grad ab.

Am Donnerstag ziehen einige Schleierwolken durch, ansonsten wird es laut DWD heiter und regenfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad. In der Nacht zu Freitag ziehen Wolkenfelder auf, dabei bleibt es trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 8 Grad.

Der Freitag beginnt zunächst heiter, am Nachmittag verdichtet sich die Wolkendecke und es regnet vor allem im Westen Sachsens. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 16 und 21 Grad. Nachts bleibt es bedeckt und es gebietsweise tritt kräftiger Regen auf. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 7 und 10 Grad. (dpa)