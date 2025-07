Sonnenlicht entzündet Kalender – Feuerwehreinsatz in Dresden

In einer vorübergehend verwaisten Wohnung in Dresden springt der Rauchmelder an. Nachbarn rufen die Feuerwehr. Die entdeckt einen Spiegel als Verursacher.

Dresden. In einer Wohnung in Dresden hat ein Spiegel auf dem Fensterbrett einen Brand ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, bündelte der Spiegel nach Einschätzungen von Brandspezialisten am Samstagabend das Licht der untergehenden Sonne und lenkte es auf einen Papierkalender. Dieser wurde dadurch entzündet.

Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert, weil der Rauchmelder ausgelöst hatte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, seien die Räume stark verraucht gewesen. Das noch kleinere Feuer habe schnell gelöscht werden können.

Die Feuerwehr warnte, Spiegel und Glasgegenstände nie offen auf Fensterbänken oder in der direkten Sonne liegenzulassen. Sie könnten Sonnenstrahlen bündeln und dadurch Brände auslösen. Auch brennbare Materialien wie Zeitungen oder Papierstapel sollten nicht in Fensternähe abgelegt werden. (dpa)