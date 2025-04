Sonniger Ostersonntag bei Temperaturen über 20 Grad

Erst viele Wolken und etwas Regen, dann ein sonniger Ostersonntag - das Wetter zeigt sich an den Feiertagen in Sachsen wechselhaft.

Leipzig.

Nach einem grauen Karfreitag hellt sich das Wetter in Sachsen am Osterwochenende nach und nach auf. Zwar soll es auch am Sonnabend noch viele Wolken geben, doch für den Ostersonntag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) viel Sonnenschein voraus. Die Temperaturen werden dann auch wieder die 20-Grad-Marke überschreiten.