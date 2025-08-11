Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Sorbische National-Ensemble bietet seinem Publikum in der neuen Spielzeit auch Uraufführungen (Archivbild).
Das Sorbische National-Ensemble bietet seinem Publikum in der neuen Spielzeit auch Uraufführungen (Archivbild). Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Das Sorbische National-Ensemble bietet seinem Publikum in der neuen Spielzeit auch Uraufführungen (Archivbild).
Das Sorbische National-Ensemble bietet seinem Publikum in der neuen Spielzeit auch Uraufführungen (Archivbild). Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Sachsen
Sorbisches National-Ensemble will "Neuland" betreten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Queen über Gundermann bis zu einer "Müschen impossible": Das Sorbische National-Ensemble bietet dem Publikum nicht nur klassisches Theater und Musiktheater.

Bautzen.

Das Sorbische National-Ensemble (SNE) stellt die kommende Spielzeit unter das Motto "Neuland" und will seine Bühne zu einem Ort künstlerischer Vielfalt und Begegnung machen. "In den Produktionen erzählen Ballett, Chor und Orchester vom Reichtum der sorbischen Kultur und Tradition und begeben sich auf eine Reise, auf der Gattungen und Kulturen verschmelzen und neue Horizonte sichtbar werden", teilte die Bühne mit.

Zum Auftakt der Saison sollen "Rumänischen Nächte" am 22. und 23. August beim Musikfest Schmochtitz die kulturelle Fülle des Balkanlandes präsentieren. Bereits an diesem Samstag erinnern Chor und Orchester des SNE gemeinsam mit der Queen-Tribute-Band MerQury an den Rockmusiker Freddie Mercury. Am 30. August wird auf diese Weise der Rockpoet Gerhard "Gundi" Gundermann geehrt, der in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden wäre. 

Zwei Uraufführungen in einem Programm

Zu den Höhepunkten der neuen Spielzeit zählt die Musiktheaterproduktion "Neuland", die ab 4. Oktober zwei Uraufführungen an einem Abend vereint. Unter der Gesamtleitung von Tomas Kreibich-Nawka und der Regie von Maria Chagina treten das Stück "Ptačk architektki" ("Der Vogel der Architektin") - eine Groteske der sorbischen Lyrikerin Róža Domašcyna - mit dem Singspiel "Die Fischerin" von Emilie Mayer nach einem Goethe-Text in einen Dialog. 

Das Tanzprojekt "Between Us" (Premiere: 29. April 2026) gestaltet das Ballett des National-Ensembles gemeinsam mit der Tanzcompagnie des Gerhart-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau. Ferner sind ein Kinderprogramm, ein Familiennachmittag zum 50-jährigen Jubiläum der Comic-Helden Abrafaxe aus der Zeitschrift "Mosaik" und ein Weihnachtsmärchen geplant. 

Zur "Spreewälder Sagennacht 2026" begibt sich das SNE bei dem Stück "Müschen impossible" auf eine Odyssee, um den Spreewald mit seinen Märchen, Sagen und Mythen vor den Plänen eines superreichen Unternehmers zu retten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07:44 Uhr
2 min.
Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland
Tausende Feuerwehrleute sind in Griechenland im Einsatz.
Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber deutlich besser, denn die Winde haben nachgelassen. Hoch bleibt die Gefahr großer Brände dennoch.
06.08.2025
3 min.
Sachsens Freilichtbühnen spielen auch bei grauem Himmel
Inszenierungen unter freiem Himmel wie im Naturtheater Greifensteine sind bei Sonnenschein noch attraktiver. (Archivfoto)
Anhaltendes Regenwetter macht Freilichtbühnen oft Sorgen. Aber wer Theater unter freiem Himmel mag, lässt sich davon nicht abschrecken. Das zeigt sich in Sachsen an vielen Stellen.
20.07.2025
1 min.
Rund 38.000 Menschen besuchen Bautzener Theatersommer
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater blickt auf eine außergewöhnlich vielfältige Spielzeit zurück. (Archivbild)
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater zieht nach dem Bautzener Theatersommer eine rundum zufriedene Bilanz der Spielzeit. Für die neue Saison stehen schon die nächsten Produktionen in den Startlöchern.
07:39 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp pessimistischer - Marinesparte treibt Geschäft
Die Marinesparte treibt bei Thyssenkrupp das Geschäft.
Autoindustrie und Bauwirtschaft kriseln, das bekommt der Stahlkonzern zu spüren. Der Rüstungsbereich boomt, kann die Schwäche in den anderen Bereichen aber nicht ausgleichen.
Mehr Artikel