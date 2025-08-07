Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Was bedeuten die neuesten Ankündigungen von Donald Trump für die hiesige Halbleiterindustrie?
Was bedeuten die neuesten Ankündigungen von Donald Trump für die hiesige Halbleiterindustrie? Bild: Robert Michael/dpa
Was bedeuten die neuesten Ankündigungen von Donald Trump für die hiesige Halbleiterindustrie?
Was bedeuten die neuesten Ankündigungen von Donald Trump für die hiesige Halbleiterindustrie? Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Sorgen in Sachsen nach Trumps Ankündigung von Chip-Zöllen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

US-Präsident Donald Trump sprach schon lange von Zöllen auf Chip-Importe und nennt jetzt deren Höhe: 100 Prozent. Für Sachsens Halbleiterindustrie ist das keine gute Nachricht.

Dresden.

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zu möglichen Chip-Zöllen in Höhe von 100 Prozent sorgt auch in Sachsen mit seiner Halbleiterindustrie für Verunsicherung. "Zwar ist unklar, ob und in welcher Form die Ankündigung umgesetzt wird, doch ihre protektionistische Stoßrichtung belastet bereits jetzt erneut den transatlantischen Handel", teilte das Wirtschaftsministerium mit. 

Allein in Dresden arbeiten viele Tausend Menschen in der Halbleiterindustrie. Infineon, Bosch und Global Foundries haben Werke in der Landeshauptstadt, TSCM baut gerade eine neue Fabrik. Die Unternehmen äußerten sich auf Anfrage zunächst zurückhaltend. Es sei noch zu früh, um über Konsequenzen zu sprechen, sagte Global-Foundries-Sprecher Jens Drews.

Für Sachsen sind die USA der zweitwichtigste Exportpartner. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten stiegen 2024 um zehn Prozent auf fast 5,1 Milliarden Euro. Die wichtigsten Erzeugnisse, die von Sachsen in die USA geliefert wurden, waren vor allem Autos und Kraftfahrzeugteile, Maschinen und Anlagen sowie sogenannte elektrotechnische Erzeugnisse  - dazu zählen auch Halbleiter. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
07.08.2025
4 min.
Trump droht mit Chip-Zoll von 100 Prozent - und zeigt Ausweg
Apple-Chef Tim Cook brachte zusätzliche Investitionen von 100 Milliarden Dollar mit - und kann sich über eine Befreiung von Zöllen freuen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump sprach schon lange von hohen Zöllen auf Chip-Importe und nennt jetzt deren Höhe: 100 Prozent. Das Beispiel Apple zeigt aber, wie man der Abgabe mit US-Investitionen entgeht.
07.08.2025
4 min.
Trump droht mit hohen Chip-Zöllen - Sorge in Sachsen
Was bedeuten die neuesten Ankündigungen von Donald Trump für die hiesige Halbleiterindustrie? (Symbolbild)
US-Präsident Donald Trump sprach schon lange von hohen Zöllen auf Chip-Importe und nennt jetzt deren mögliche Höhe: 100 Prozent. Was bedeutet das für Unternehmen im "Silicon Saxony"?
Mehr Artikel