Sorgen um Ausbau der Bahnstrecken in Sachsen

Politiker befürchten, dass der Schienennetz-Ausbau in Sachsen nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts gestoppt werden könnte. Das Verkehrsministerium steht in Kontakt mit Bund und Bahn.

Dresden.

Mehrere im sächsischen Landtag vertretene Parteien sind über die derzeit im Raum stehende Zurückstellung von Bahnprojekten in Sachsen besorgt. "Wenn jetzt bestimmte Ausbaupläne auf Eis gelegt werden, ist das ein Armutszeugnis der Bundesregierung", kritisierte der verkehrspolitische Sprecher der Linksfraktion, Marco Böhme, am Dienstag in Dresden. Neben dem Erhalt müsse die Schieneninfrastruktur vor allem zügig ausgebaut werden.