Sozialministerium und Jäger einigen sich auf Konzept

Dresden.

Das sächsische Sozialministerium und Vertreter des Landesjagdverbandes haben sich auf eine konkrete Umsetzung zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) geeinigt. Wie das Sozialministerium am Mittwoch in Dresden mitteilte, wurde in allen Punkten des im Juli vorgelegten Tilgungsplans eine vollständige Einigung erzielt. Das Konzept soll die Bekämpfung der ASP einen wichtigen Schritt voranbringen, indem es ein weiteres Eindringen von infizierten Wildschweinen aus Polen minimieren soll.