Spatenstich Institut für Länderkunde eröffnet Umgestaltung

Leipzig.

Mit dem Spatenstich für das Leibniz-Institut für Länderkunde (ifl) hat am Freitag die großflächige Umgestaltung des Wilhelm-Leuschner-Platz begonnen. Das ifl analysiert sozioökonomische Strukturen und Entwicklungen in Deutschland und Europa aus geografischer Sicht. Die Gesamtkosten für den Neubau in Höhe von 47 Millionen Euro teilen sich der Bund und der Freistaat. Im Frühjahr soll Einzug sein. "Der Neubau im Herzen von Leipzig wird ausgezeichnete Bedingungen für kreative Forschen und Arbeiten bieten", sagte der Direktor des ifl, Sebastian Lentz.