SPD-Chef Homann fordert zwei Ostdeutsche in Bundesregierung

Sachsens SPD-Chef Henning Homann fordert zwei ostdeutsche Minister in der Bundesregierung – und kritisiert die fehlende Ost-Vertretung in wichtigen Arbeitsgruppen.

Dresden.

Sachsens SPD-Chef Henning Homann hat zwei ostdeutsche Minister in der neuen Bundesregierung gefordert. "Hier müssen wir von Anfang an bereit sein, uns mit unseren eigenen Leuten anzulegen", sagte Homann in Dresden. Das tue er im Zweifel sehr gerne und auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sei dazu bereit.

Der Osten müsse selbstbewusst seine Interessen definieren - die Repräsentanz am Kabinettstisch wäre dabei "Punkt eins", so Homann. Er kritisierte, dass bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD in Berlin in den beiden Arbeitsgruppen Innen- und Finanzpolitik kein Ostdeutscher sitze. "Das ist keine gute Sache."

Sachsen will Interessen in Berlin energisch vertreten

Die Zusammenarbeit zwischen der schwarz-roten Koalition in Sachsen und der Bundesregierung werde nicht nur von Harmonie geprägt sein, kündigte Homann an. Im Bundesrat werde man als Osten und als Sachsen sehr energisch die eigenen Interessen vertreten.

Insgesamt zeigte sich Sachsens SPD-Chef jedoch zufrieden mit den bisherigen Gesprächen in Berlin, bei denen sechs sächsische Sozialdemokraten, darunter Co-Parteichefin Kathrin Michel, mitverhandeln. "Das Sondierungsergebnis zeigt, dass die Pläne der Koalitionen aus CDU und SPD einen echten Aufbruch für Deutschland ermöglichen."

Den mit den Grünen ausgehandelten Kompromiss beim Finanzpaket bezeichnete Homann als "sehr, sehr gut". Das Gesamtpaket sei dadurch noch besser geworden. (dpa)