Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an die Omas gegen Rechts aus Potsdam.
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an die Omas gegen Rechts aus Potsdam. Bild: Fabian Sommer/dpa
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an die Omas gegen Rechts aus Bamberg.
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an die Omas gegen Rechts aus Bamberg. Bild: Fabian Sommer/dpa
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an das Musikprojekt Musaik aus Dresden.
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an das Musikprojekt Musaik aus Dresden. Bild: Fabian Sommer/dpa
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an die Omas gegen Rechts aus Potsdam.
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an die Omas gegen Rechts aus Potsdam. Bild: Fabian Sommer/dpa
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an die Omas gegen Rechts aus Bamberg.
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an die Omas gegen Rechts aus Bamberg. Bild: Fabian Sommer/dpa
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an das Musikprojekt Musaik aus Dresden.
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an das Musikprojekt Musaik aus Dresden. Bild: Fabian Sommer/dpa
Sachsen
SPD ehrt drei Projekte in Brandenburg, Bayern und Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Regine Hildebrandt ist unvergessen. Eine Auszeichnung der SPD trägt den Namen der Politikerin, die auch "Mutter Courage des Ostens" genannt wurde.

Berlin.

Die SPD hat drei Initiativen aus Brandenburg, Bayern und Sachsen mit dem Regine-Hildebrandt-Preis ausgezeichnet. Die Omas gegen Rechts in Potsdam und in Bamberg sowie das Dresdner Musikprojekt Musaik wurden im Sinne der früheren Brandenburger Sozialministerin Hildebrandt ausgezeichnet - für ihr Wirken für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Solidarität. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Manuela Schwesig (SPD) würdigte die Preisträgerinnen und Preisträger als Schirmherrin und Jury-Chefin.

Zwei Preise für Omas gegen Rechts 

Die Initiative Omas gegen Rechts aus Potsdam engagiert sich nach Angaben der SPD seit 2019 für Demokratie, Toleranz und Vielfalt. Auf ihre Initiative sei das Netzwerk Brandenburg entstanden. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) ehrte die Gruppe.

Im Landkreis Bamberg kämpfen rund 200 Omas gegen Rechts seit 2021 mit Demos und Workshops gegen Rassismus, Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit. Bayerns SPD-Vorsitzende Ronja Endres würdigte die Frauen aus Bayern. 

Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an die Omas gegen Rechts aus Bamberg.
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an die Omas gegen Rechts aus Bamberg. Bild: Fabian Sommer/dpa
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an die Omas gegen Rechts aus Bamberg.
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an die Omas gegen Rechts aus Bamberg. Bild: Fabian Sommer/dpa

 

Das Projekt Musaik ermöglicht Kindern und Jugendlichen in Dresden seit 2016 einen kostenlosen Musikunterricht im Orchester. Dabei werden die Mädchen und Jungen von Musikerinnen und Musikern der Staatskapelle Dresden unterstützt. Der frühere sächsische SPD-Landeschef Martin Dulig hielt die Laudatio.

Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an das Musikprojekt Musaik aus Dresden.
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an das Musikprojekt Musaik aus Dresden. Bild: Fabian Sommer/dpa
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an das Musikprojekt Musaik aus Dresden.
Die SPD hat den Regine-Hildebrandt-Preis verliehen - unter anderem an das Musikprojekt Musaik aus Dresden. Bild: Fabian Sommer/dpa

Hildebrand galt als "Mutter Courage des Ostens"

Regine Hildebrandt war Arbeits- und Sozialministerin in der letzten DDR-Regierung und später in der Landesregierung in Brandenburg. Sie wurde wegen ihres sozialen Engagements und ihrer offenen Art "Mutter Courage des Ostens" genannt. Hildebrandt starb im Jahr 2001. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
26.11.2025
2 min.
Auszeichnungen für Omas gegen Rechts und Musikprojekt
Die Initiative Omas gegen Rechts wird gleich in zwei Bundesländern geehrt - gemeinsam mit einem Musikprojekt in Dresden. (Archivbild)
Sie wollen ein Zeichen setzen gegen Hetze und Gewalt oder engagieren sich für Integration und Chancengleichheit. Alle Preisträger engagieren sich für andere Menschen.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
21:49 Uhr
3 min.
Straßenbahn in Düsseldorf entgleist - 13 Verletzte
Die Straßenbahn wurde in der Mitte auseinandergerissen.
War es technisches oder menschliches Versagen? Nach dem Straßenbahnunfall in Düsseldorf werden Fahrdaten ausgewertet. Am Abend gab es eine gute Nachricht für Fahrgäste.
21:47 Uhr
2 min.
Eberl über Kane-Verlängerung: "Was spricht dagegen?"
Harry Kane besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis Sommer 2027.
Max Eberl zeigt sich zuversichtlich, dass Harry Kane beim FC Bayern bleibt. Der Sportvorstand lobt Kanes Entwicklung und sieht keinen Grund für einen Abschied.
08.11.2025
3 min.
Rundfunk-Streit in Brandenburg: Spitzentreffen abgesagt
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Das BSW im Brandenburger Landtag lehnt mehrheitlich zwei Staatsverträge zur Rundfunkreform und zum Jugendschutz ab. Die Koalition plante ein Krisentreffen, das nun abgesagt ist. Wie geht es weiter?
Mehr Artikel