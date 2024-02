SPD-Politiker verlangt mehr Engagement für Geflüchtete

Viele Flüchtlinge wollen so schnell wie möglich arbeiten, müssen dafür aber Auflagen erfüllen. Nach Meinung potenzieller Arbeitgeber geht das viel zu langsam.

Dresden.

SPD-Politiker Frank Richter hat die Ausländerbehörden zu mehr Engagement für die Belange von Migranten aufgerufen. Das Innenministerium als Fachaufsicht müsse die Behörden noch stärker dazu bewegen, vorhandene Spielräume im Sinne der Betroffenen auszufüllen, sagte Richter am Sonntag in Dresden. "Sachsen braucht im Ganzen einen menschen-, gesellschafts- und wirtschaftsfreundlicheren Umgang mit den hier lebenden Ausländern." Die sächsischen Ausländerbehörden sollten Brücken in den Arbeitsmarkt bauen. "Stattdessen verhindern oder erschweren sie die Arbeitsaufnahme von Asylsuchenden."