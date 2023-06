SPD wählt neuen Vorstand und will zweistellig werden

Dresden/Chemnitz.

Die sächsische SPD will am kommenden Wochenende auf einem Parteitag in Chemnitz eine neue Führungsriege wählen und dabei ein Signal der Stabilität und Geschlossenheit senden. Außer den beiden Landesvorsitzenden Kathrin Michel und Henning Homann treten auch die anderen Vorstandsmitglieder erneut zur Wahl an, teilte die Partei am Montag in Dresden mit. Die SPD sei gut aufgestellt, konstatierte Michel. "Wir sind geeint von der Spitze bis zur Basis."