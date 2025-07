Spektakulärer Einbruch in Schloss in Sachsen: Bande steht jetzt vor Gericht

Ein vermeintlich verlassenes Schloss und ein Tresor voller Gold: Eine Bande hatte in Sachsen den ganz großen Einbruch geplant – doch dann ging nicht nur dieser Coup schief. Jetzt wird vier Männern der Prozess gemacht.

Taubenheim. 6. Januar 2025, etwa 17 Uhr: Mehrere Männer brechen in das Schloss Taubenheim im Landkreis Bautzen ein. Sie machen sich an einem Tresor zu schaffen, versuchen ihn mit einem Winkelschleifer gewaltsam zu öffnen. Sie haben offenbar einen Tipp bekommen, vermuten Gold in dem uralten Panzerschrank - und glauben, dass das Schloss, in dem ein Heilpraktiker ein Gesundheitszentrum betreibt, verwaist ist. Doch eine Mitarbeiterin möchte noch Unterlagen holen und überrascht die Täter. Die Männer bedrohen sie daraufhin mit einer Waffe, fesseln ihre Hände und Füße mit Kabelbindern, knebeln sie. Zeitgleich geht beim Eigentümer per App ein Alarm ein. Denn es ist nicht der erste Einbruch in das Schloss. Schon im Dezember waren Unbekannte in das Gebäude eingedrungen. Deshalb hatte der Heilpraktiker inzwischen ein Überwachungssystem installieren lassen. Nun ruft er die Polizei.

In diesem Schloss in Ostsachsen, in dem ein Heilpraktiker ein Gesundheitszentrum betreibt, hatte es die Bande auf den Tresor abgesehen. Bild: Danilo Dittrich/dpa

Bei Flucht das Bein gebrochen

Mehrere Streifenwagen rücken an. Die Mitarbeiterin hat sich inzwischen zwar selbst aus der Gewalt der Täter befreien und bei den Polizisten in Sicherheit bringen können. Aufgrund ihrer Aussagen und der Videoaufnahmen ist aber klar: Die Männer im Schloss haben Waffen. Vier Männer können fliehen. Spezialkräfte kommen zum Einsatz: Sie fassen den fünften Mann. Der springt aus dem Fenster, als sie vorrücken - und bricht sich ein Bein.

Einer der Männer packt aus

Im Juni wird dieser Spanier mit kolumbianischen Wurzeln rechtskräftig zu drei Jahren Haft verurteilt. Das Landgericht spricht ihn wegen versuchten besonders schweren Raubes schuldig. Der 25-Jährige ist schon vorbestraft. Er hätte wegen eines Drogendelikts in Spanien bald eine dreijährige Haftstrafe antreten sollen. Er gesteht den Einbruch, erklärt, dass er mit dem erhofften Geld seine junge Familie während seiner Haft habe unterstützen wollen. Und er packt aus, belastet die anderen Mitglieder schwer.

Gab es einen Tipp aus Dresden?

Der 25-Jährige sagt aus, dass er angeheuert worden sei, weil er mit einer Flex umgehen könne. Die Rede sei von einem Schloss in Deutschland gewesen, wo es „Gold und Geld“ zu holen gebe. Ein Freund, so sagt er, habe den Kontakt zu den anderen Männern für den Einbruch hergestellt. Die Beute sollte aufgeteilt werden: 10 bis 20 Prozent sollen an den Tippgeber – einen Goldhändler aus Dresden – gehen.

Rest-Bande will erneut in Sachsen einbrechen

Ein Team von Kriminalisten nimmt die Spur zu den anderen Verdächtigen auf. Dabei geraten schnell vier Männer ins Visier der Ermittler. Die haben offenbar noch nicht aufgegeben, wollen immer noch ans schnelle Geld und in Sachsen Beute machen. Die Polizei überwacht die Tatverdächtigen. Es zeichnet sich ab, dass die Gruppe nach Deutschland zurückkehren will und einen weiteren Coup in Wachau im Landkreis Bautzen plant. Ihr Ziel: ein Wohnhaus.

Spezialkräfte verhindern Eindringen

Am Abend des 22. Januar 2025 legen sich Spezialkräfte des Landeskriminalamts deshalb rund um das Gebäude in Wachau auf die Lauer. In dem Haus schlafen Kinder. Den Beamten gelingt es, den Einbruch zu verhindern. Zwei der Männer, einen 24-jährigen Rumänen und einen 28-jährigen Tunesier, können sie festnehmen, noch bevor sie in das Haus eindringen. Zwei weitere Gruppenmitglieder fliehen. In einem Golf und in einem Corsa rasen sie in unterschiedliche Richtungen vom Tatort davon. In einem der Fluchtautos sitzt ein 29-jähriger Rumäne und in dem anderen ein 33 Jahre alter Tunesier.

Flucht quer durch Deutschland

Der Rumäne lässt seinen Wagen schließlich zurück, steigt in einen Zug um - und fährt quer durch Deutschland, wohl um die Polizei abzuhängen. Doch die bleibt an ihm dran. In nordrhein-westfälischen Hamm schlagen die Ermittler dann zu. Bundes- und Landespolizisten stellen den 29-Jährigen, verhaften ihn.

Die Spur des fünften Mitglieds der Bande führt die Ermittler nach Niesky. Hinweisen zufolge soll sich der 33-jährige Tunesier dort oder in der Nähe eines Asylheims aufhalten. Schließlich klicken auch bei ihm die Handschellen. Spezialkräfte der Polizeidirektion Görlitz haben ihn ausfindig gemacht.

Prozessauftakt am 29. Juli

Die vier Männer müssen sich nun vor dem Landgericht Bautzen verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen unter anderem versuchte besonders schwere räuberische Erpressung, Bandendiebstahl und Freiheitsberaubung zur Last. Neben dem Schlosseinbruch in Taubenheim wird auch der vereitelte Coup in Wachau mit angeklagt. Der Prozess gegen die Bande beginnt am 29. Juli. Nach dem Auftakt sind sieben weitere Prozesstage geplant. Zu dem angeblichen Tippgeber aus Dresden und dem kriminellen Netzwerk dauern die Ermittlungen noch an. (juerg)