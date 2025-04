Spenden bei Stollenpfennig-Aktion auf Vorjahresniveau

Alljährlich im Advent sammeln sächsische Bäcker das Wechselgeld vom Stollenkauf für den guten Zweck. Der Erlös der Diakonie-Aktion aber geht seit Jahren zurück.

Radebeul. Bei der landesweiten Stollenpfennig-Aktion ist im vergangenen Advent etwas mehr Geld gespendet worden als im Jahr davor. Nach Angaben der Diakonie Sachsen kamen knapp 25.151 Euro für die Hilfsorganisation "Brot für die Welt" zusammen. Das waren mit gut 50 Euro geringfügig mehr als 2023.

"Auch wir spüren die Unsicherheiten immer stärker", sagte Diakonie-Vorständin Kathleen Westphal. "Umso mehr freue ich mich, dass sich wieder viele Menschen mit Spenden am Stollenpfennig beteiligt und ein Zeichen der Solidarität gesetzt haben."

Seit 1994 stellen Bäcker im Freistaat jeweils in der Vorweihnachtszeit unter dem Motto "Wir haben Stollen, andere nicht einmal Brot" in ihren Geschäften Sammelbüchsen auf. Die Kundschaft kann dort Wechselgeld beim Kauf von Stollen und anderen Backwaren einwerfen. Inzwischen kamen nach Diakonie-Angaben insgesamt gut 800.000 Euro für Projekte gegen Hunger, Armut, Mangelernährung und ungerechte Lebensbedingungen in der Welt zusammen.

Spendenrückgang seit 2020

An der 31. Auflage beteiligten sich rund 430 Bäckereien. Die Erlöse gehen seit dem Rekordjahr 2020 mit über 38.000 Euro zurück - 2021 waren es rund 34.000 Euro, 2022 fast 28.500 Euro und 2023 knapp 25.100. (dpa)