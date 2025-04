Spenderin wird misstrauisch: Polizei schnappt Betrüger auf der Leipziger Buchmesse

Spenden für die gute Sache? Gerne. Das dachte sich wohl eine Besucherin der Buchmesse in Leipzig. Dann beobachtete sie jedoch etwas bei den angeblichen Spendensammlern. Schließlich rückten Polizisten an.

Leipzig. Auf der Leipziger Buchmesse haben Betrüger die Gutherzigkeit der Besucher ausgenutzt. Wie die Polizei mitteilt, passierte das Ganze am Donnerstagvormittag.

Demnach sprachen fünf Rumänen im Alter von 15 bis 27 (drei Frauen, zwei Männer) Besucher an und behaupteten, dass sie für eine Hilfsorganisation Geld sammeln. Das Quintett täuschte seine Opfer, um an Bargeld, aber auch Zahlungen per PayPal zu kommen.

Auf die Spur der Betrüger brachte eine Zeugin die Beamten. Sie hatte selbst für die vermeintlich gute Sache gespendet, aber anschließend beobachtet, wie die Frauen und Männer untereinander Geld übergaben.

Daraufhin sprach sie einen Sicherheitsmitarbeiter an, der wiederum die Polizei verständigte. „Die Bürgerpolizisten vor Ort konnten zunächst die Gruppe der drei Frauen und anschließend einen Mann sowie einen Jungen mittels der Zeugin identifizieren und Bargeld sowie Spendenlisten bei ihnen auffinden“, heißt es seitens der Ordnungshüter.

Gegen alle fünf laufen nun Ermittlungen wegen Betruges. Damit nicht genug: „Da sie sich zudem mit falschen Tickets auf der Messe aufhielten, kommt noch das Erschleichen von Leistungen hinzu.“

Die Polizei appelliert: Nicht jeder, der Spenden sammelt, ist gleich ein Betrüger. Die Beamten haben darum folgende Tipps:

Achten Sie darauf, ob die Spendensammler sich legitimieren können

Spenden Sie lieber direkt bei offiziellen Stellen von Hilfsorganisationen

Informieren Sie sich vorher über Organisationen, die auf der Messe vertreten sind

Und wichtig: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, wenn jemand aggressiv um eine Spende bittet. Eine Spende sei immer freiwillig und niemals zeitsensibel. „Seriöse Unternehmen fragen auch nicht auf ‚offener Straße‘ nach sensiblen Daten wie Adresse, Telefonnummer oder Bankdaten“, so die Beamten.

Zudem noch ein Rat an die Besucher der Buchmesse: Wenn Ihnen Spendensammler verdächtig vorkommen, melden Sie diese dem Messe-Sicherheitspersonal oder der Polizei vor Ort. (phy)