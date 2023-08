Spiel gegen Wolfsburg: RB Leipzig zieht in Red Bull Arena um

Leipzig. Die Aufsteigerinnen von RB Leipzig bekommen in der Bundesliga die große Bühne. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wird das Spiel gegen den siebenmaligen Meister VfL Wolfsburg in die Red Bull Arena verlegt. Das Duell findet am 15. Oktober statt, Anpfiff ist um 14.00 Uhr. Tickets sind zunächst für den Fanblock B sowie den Unterrang der Haupttribüne verfügbar. Die Männer haben an diesem Wochenende aufgrund einer Länderspielpause spielfrei.

Das Team von Trainer Saban Uzun startet am 17. September (14.00 Uhr) beim 1. FC Köln in seine erste Bundesliga-Saison. Am 29. September (18.30 Uhr) wird die SGS Essen zum ersten Heimspiel empfangen. Mit den Gegnerinnen hat man gute Erfahrungen. Im DFB-Pokal besiegte man Essen in der vergangenen Saison im Viertelfinale 6:1. Den Finaleinzug verpasste man durch eine knappe Niederlage gegen den SC Freiburg. (dpa)